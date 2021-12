Gli studenti diventano turisti E le città universitarie volano

LA POLEMICA

ASCOLI C'è qualcosa che non quadra riguardo agli ultimi dati turistici regionali. Tutto lascia presupporre che a falsare l'attendibilità della graduatoria delle città con maggiori pernottamenti nel periodo gennaio-settembre 2021 sia la presenza statistica anche di tanti studenti oltre ai veri e propri turisti. Un elemento che farebbe lievitare il dato di alcuni Comuni non balneari e non a spiccata propensione turistica. Basti pensare che, tabella alla mano, in una città come Camerino, facendo riferimento al dato delle strutture extra-alberghiere, risulta una media di 33 pernottamenti per turista. E in tutto questo Ascoli risulterebbe penalizzata. È quanto emerge dalla lucida analisi dei dati di un esperto del settore a livello nazionale, l'ascolano Stefano De Angelis, direttore generale del tour operator Giocamondo Study.

Turisti o studenti?

«Sul prospetto dei dati regionali sul turismo per il 2021 spiega De Angelis c'è scritto che si tratta di movimento turistico registrato nelle strutture ricettive. In realtà, spulciando con attenzione i dati emerge chiaramente che alcune città universitarie, come Camerino, Macerata e Urbino, si ritrovano nelle parti più alte della graduatoria perché tra i turisti sono stati conteggiati gli studenti universitari. Dal dato di Camerino emerge, sulla base degli arrivi e delle presenze nelle strutture extra-alberghiere, che ogni turista avrebbe soggiornato in media 33 giorni. Un dato che lascia capire come nel computo delle presenze siano stati inseriti anche gli studenti, arrivando ad oltre 150mila presenze».

Ascoli penalizzata

«In questa graduatoria - conclude De Angelis - Ascoli risulta penalizzata perché nel suo caso non sono stati conteggiati gli studenti. Infatti c'è una permanenza media nelle strutture extra-alberghiere di 2,7 giorni. Certo è che questi dati non sono attendibili dal punto di vista prettamente turistico». E a conferma della tesi del direttore di Giocamondo Study ci sono i dati che vedono Camerino al 17° posto per le 155.731 presenze extra-alberghiere conteggiate a fronte di 4.667 arrivi, con una permanenza media di ciascun turista di 33 giorni. Così come Macerata si trova al 19° posto grazie a 110.049 presenze extra-alberghiere a fronte di 6.469 arrivi e con una media di 17 pernottamenti per turista. Ascoli, senza il supporto studentesco, si trova al 24° posto pur avendo molti più arrivi in strutture extralberghiere, ovvero 8.886, rispetto a Macerata e Camerino.

Luca Marcolini

