GLI OBIETTIVI

Si è tenuta nella caserma Colle San Marco la festa della Finanza.

Nel corso del suo intervento, il comandante provinciale colonnello Michele Iadarola, ha, tra l'altro, sottolineato come il Corpo è fortemente chiamato a supportare il processo di rilancio del sistema produttivo del Paese, intercettando per tempo eventuali tentativi di infiltrazione o di ingerenza delle organizzazioni criminali nel tessuto imprenditoriale ed impedendo che i capitali di origine illecita vengano immessi nei circuiti dell'economia legale, attraverso la concessione di prestiti usurari o l'acquisizione di imprese in condizioni di difficoltà e vulnerabilità. Nel corso del 2020 i reparti del comando provinciale hanno eseguito oltre 11 mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché in totale 412 interventi operativi e 163 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. Interventi mirati e selettivi, fondati sull'incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illeciti a carattere internazionale: è questa, in sintesi, la strategia adottata dal Corpo dall'inizio della pandemia per arginare i più gravi e diffusi fenomeni di illegalità tributaria e tutelare l'economia legale dall'illecita concorrenza dei frodatori del fisco e dei grandi evasori.

Nel 2020 sono stati scoperti 7 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 16 lavoratori in nero o irregolari.

Sono state eseguite, inoltre, 21 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 8 soggetti per aver commesso reati fiscali.

