GLI OBIETTIVI

«Stiamo completando la riqualificazione di Via IV Novembre, intervenendo su arredo urbano e ringhiere con un progetto da 50mila euro. Intanto mettiamo in cantiere la progettazione del nuovo Municipio» annuncia il sindaco di Maltignano, Armando Falcioni. « La struttura vedrà la luce in piazza Di Vittorio ma abbiamo ottenuto anche un contributo per il miglioramento sismico del Municipio. Ci sono 650mila euro per il nuovo e 450mila per il rifacimento della struttura originale comunale» sottolinea.«Per il vecchio palazzo comunale recupereremo spazi destinati alle attività sociali per recuperare quel tessuto sfaldato dal sisma. A breve partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza del cimitero. L'Anas ha previsto anche 1,3 milioni per tre strade comunali: Via Tronto, Via Mulino e Via della Stazione» . E' terminato l'iter per la realizzazione del ponticello in Via dei Confini ed è stata attivata anche la fibra ottica a Caselle. Entro quest'anno termineremo anche la video sorveglianza su tutto il territorio comunale. Attraverso un partnenariato con il Bim è prevista la sostizione di tutte le lampade ordinarie con i led, dove l'incameramento energetico andrà al Comune». Sul fronte Covid « Il camper sanitario ha svolto anche attività ordinarie per evitare gli affollamenti nell'ambulatorio medico. Si possono fare i tamponi a prezzo concordato e agevolato. Abbiamo avuto punte anche di venti positivi; la situazione è attualmente sotto controllo, ma con le normali difficoltà di un territorio di confine» dice Falcioni. « Ci sono stati due morti nella seconda ondata però abbiamo controllato discretamente la situazione. Abbiamo iniziato a distribuire un piccolo contributo alle attività commerciali che hanno avuto difficoltà e stanziato16mila euro in buoni alimentari» chiosa il primo cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA