GLI ISTITUTI ASCOLI Ultimi giorni di vacanza per gli studenti di tutte le scuole. Il prossimo 16 settembre tutti i bambini delle scuole dell'infanzia e di I grado torneranno tra i banchi per iniziare ufficialmente l'anno scolastico 2019/2020. Isc centro All'Isc Centro si lavora per concludere tutte le procedure utili all'inizio dell'anno scolastico. « Partiranno i progetti con i fondi europei PON, dove ci saranno attività di rinforzo di discipline curriculari e attività come musica e inglese per la scuola primarie e altre attività per la...