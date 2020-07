GLI ISTITUTI

ASCOLI All'Isc Luciani - San Filippo ci si prepara al nuovo anno scolastico. Una novità importante riguarda il nuovo dirigente scolastico, visto che l'attuale, Vincenza Agostini, andrà in pensione lasciando il posto a Elvia Cimica, attualmente a capo dell'Isc Folignano-Maltignano. La scuola ha già provveduto a creare l'elenco delle classi prime della primaria e dell'infanzia in vista del rientro tra i banchi previsto per il prossimo 14 settembre.

I refettori

«In questi giorni stiamo preparando i refettori per ospitare i bambini del tempo pieno e verificare gli spazi nelle aule per inserire gli alunni e le classi, adeguandoci al rispetto delle norme ministeriali che ci sono state comunicate» spiega la dirigente Agostini, « Per quanto riguarda la didattica a distanza, credo che con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato riguardo a questa novità, è stata comunque una modalità che ha funzionato bene con i ragazzi delle medie e anche della scuola primaria, mentre per l'infanzia e le prime classi la cosa è diversa, perché il rapporto dei più piccoli con i docenti è differente rispetto ai ragazzi più grandi dovendo mantenere una certa relazione con la scuola» evidenzia la dirigente « Penso che l'utilizzo delle tecnologie all'interno della scuola è stato sempre auspicato e applicato e potremo utilizzarla anche a supporto e integrazione della didattica ordinaria. Credo che determinate situazione e progetti possa essere assolutamente utile per la crescita dei ragazzi» conclude la dirigente.

Il progetto

«Il progetto principale per il nuovo anno scolastico sarà ripartire il quanto più possibile in sicurezza. La necessità e la priorità delle scuole adesso è ripartire» spiega la dirigente Elvia Cimica, « In questi giorni, ognuno sta lavorando nel suo ambito per rientrare in una semi ordinarietà che garantisca la sicurezza a studenti e alunni, ma tutto il resto potrà essere messo in conto solo a seguito di questo aspetto» spiega, « Credo che la didattica a distanza abbia avuto un impatto fortissimo su tutte le componenti, sia per gli studenti che per i docenti. Ci siamo trovati improvvisamente ad affrontare questa modalità dove i più grandi si sono trovati meglio, perché non hanno difficoltà ad usare le nuove tecnologie e sono più autonomi, mentre è diverso per i bambini più piccoli che hanno avuto maggiori difficoltà» prosegue la neo dirigente dell'Isc Luciani -San Filippo « Penso che tutte le scuole del territorio, in questi mesi complicati, si sono mosse in maniera veloce e responsabile, provvedendo a mantenere la continuità con il contatto educativo richiesto che si poteva fare con i mezzi a disposizione. E' chiaro che la scuola vera è quella fatta in classe ».

Cristiano Pietropaolo

