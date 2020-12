Gli auguri in un opuscolo su Offida di ieri e oggi

L'INIZIATIVA

OFFIDA Un elegante opuscolo corredato da suggestive immagini della città sta arrivando, in questi giorni, nelle case degli offidani. Pagine che raccontano momenti particolari di arte, tradizioni, folklore locale di ieri e di oggi. È così che il sindaco Luigi Massa porge gli auguri natalizi ai suoi concittadini con tanto di riflessioni sull'anno in via di conclusione. «Un anno dice che sarà ricordato come il più difficile dal dopoguerra. Un anno che ha cambiato le nostre abitudini nei rapporti sociali, ci ha costretti a confrontarci con le nostre debolezze, ci ha privato di manifestazioni affettive, costretto i nostri ragazzi a modificare l'apprendimento scolastico e gli insegnanti il metodo scolastico. Abbiamo dovuto affrontare conseguenze economiche molto pesanti. Il Covid ha imposto le priorità, ha scelto per noi, ma in Offida, grazie all'impegno, attenzione e responsabilità di tutti, la situazione è stata sempre sotto controllo nonostante abbiamo subito alcune perdite dolorose di persone fragili, ospiti delle strutture socio-sanitarie. Il dover affrontare questa situazione se da un lato ci ha reso tutti più deboli, dall'altro ha anche reso più forte il desiderio di condivisione e di solidarietà»

Massa, però, fa notare come l'amministrazione comunale non si è limitata alla gestione della complessa situazione, ma ha realizzato molto in vari settori. Tanti i progetti messi in campo che vedranno l'avvio nel 2021. Tra i più importanti, l'apertura del cantiere per le opere di ristrutturazione e adeguamento sismico del santuario del Miracolo eucaristico (Croce Santa) e l'avvio della realizzazione del nuovo plesso scolastico in via della Repubblica il cui iter progettuale si completerà tra poche settimane. Dopo la presentazione pubblica del progetto, l'amministrazione avvierà le procedure per affidare i lavori e l'apertura del cantiere. Infine, il sindaco invita tutti a guardare con fiducia al prossimo anno che auspica «pieno di opportunità».

Nicola Savini

