Gli auguri firmati dal primo ministro per i 100 anni del veterano Shindler

IL COMPLEANNO

SAN BENEDETTO Cento anni sono di per sé già un traguardo invidiabile. Ma se a compierli è Harry Shindler, il veterano della II Guerra Mondiale e Ufficiale dell'Impero Britannico, ecco che la data diventa anche un fatto culturale e mediatico. Si dà il caso infatti che, in previsione del genetliaco, il 17 luglio, nell'appartamento di Porto d'Ascoli dove ha il suo studio, Harry abbia già incontrato diverse testate televisive. Ma tra le cose delle quali va più fiero è una lettera, arrivata qualche giorno fa, dal Numero 10 di Downing Street. Sì, esattamente firmata dal primo ministro inglese Boris Johnson che lo ringrazia ufficialmente non solo per essere uno dei veterani dello sbarco di Anzio che ha ridato la libertà all'Italia e all'Europa ma soprattutto per la sua ultima battaglia che sta andando in porto e riguarda la possibilità di concedere il voto degli inglesi all'estero da più di 15 anni. Harry, infatti, partendo da presupposto che è un fatto di civiltà, negli ultimi anni ha incontrato personalità politiche e si è speso fino ad arrivare alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Finalmente il Parlamento inglese ha accolto la sua proposta e la legge è in dirittura d'arrivo. Non riuscirà a invertire la Brexit ma almeno eviterà guai peggiori in futuro. Ma non è finita qui. Se per i suoi 90 anni a Porto d'Ascoli, nella amata pizzeria Vesuvio, arrivò nientemeno che Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd al quale Shindler ha ritrovato tracce del padre, tra i caduti dello sbarco Alleato, per questi 100 anni avrebbe voluto fare una mega festa che le norme Covid e l'età però hanno sconsigliato. «La festa è rimandata all'anno prossimo» ha promesso con la sua solita verve Harry che vive peraltro da solo. Ma proprio il 20 di questo mese sarà ricevuto all'Ambasciata inglese a Roma per ritirare l'onorificienza.

Laura Ripani

