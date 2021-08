GLI APPUNTAMENTI

Si stringe ancora di più il rapporto tra le camminate culturali del lunedì organizzate dall'Us Acli Marche e la città. Dopo il successo di partecipanti di La Quintana di Ascoli, con visita al sestiere di Porta Tufilla ed esibizione degli sbandieratori, per oggi e lunedì 9 agosto sono in programma due camminate dedicate al patrono della città, Sant'Emidio, con partenza alle 21 da piazza Arringo, proprio davanti alla cattedrale. Anche quest'anno l'iniziativa, un tour culturale predisposto dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu, è stata inserita nel programma ufficiale civile dei festeggiamenti predisposto dall'amministrazione comunale e dal Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Emidio. Sarà un vero e proprio viaggio nei luoghi cittadini della memoria emidiana compresi la fonte di Sant'Emidio, il tempietto di Sant'Emidio Rosso ed il tempio di Sant'Emidio alle Grotte. La prenotazione è obbligatoria (prevista la partecipazione di un massimo di 70 persone) e dovrà avvenire con un messaggio al numero 393 9365509 indicando nome e cognome di chi partecipa. Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell'Us Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

