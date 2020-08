Gli Angeli del legno sistemano le panchine

IL DECORO

ASCOLI Si chiamano Angeli del legno e sono ascolani di ogni età che, sulla scia di quanto da vari anni sta realizzando il gruppo de Gli Angeli del bello, impegnati a pulire opere architettoniche e mura imbrattate dai vandali, si adoperandosi per recuperare le panchine maggiormente danneggiate dei giardini cittadini. L'iniziativa sta coinvolgendo nelle ultime settimane i ragazzi della cooperativa sociale Il Melograno e a breve coinvolgerà i sestieranti di Porta Maggiore, tutti uniti in una vigorosa azione di volontariato che possa permettere di far tornare un aspetto decente agli arredi del verde pubblico del capoluogo piceno.

Lo scopo

Lo scopo è quello di ridare decoro alla città in un momento particolarmente ricco di presenze turistiche in centro storico. Per questo motivo, da giorni i rappresentanti della cooperativa Il Melogranosi sono armati di tutto il materiale necessario per rimettere a posto le tante sedute in legno ridotte in pessime condizioni; presenti nei giardini pubblici, alll'Annunziata e nei parchi giochi ubicati nelle piazze dei vari quartieri.

I volontari

I volontari all'opera, hanno approfittato dell'occasione per togliere anche l'immondizia e la sporcizia rinvenuta nelle aree verdi. Parallelamente, il sestiere neroverde, nell'ambito dei numerosi progetti varati allo scopo di rendere migliore l'immagine del quartiere, sta per dare vita ad un'iniziativa di volontariato finalizzato a trattare con vernice protettiva tutte le panchine in legno presenti nei giardini e nei viali di Porta Maggiore, garantendone una manutenzione in grado di resistere nel corso del tempo. «Si tratta di una attività che non appare pericolosa in quanto si svolge in spazi interdetti al traffico e non ci sono lavorazioni in altezza: necessita solo di mascherina e guanti protettivi, oltre al pennello e alla vernice » dichiara il caposestiere Marco Regnicoli, evidenziando che sarà cura del direttivo neroverde presentare una convenzione all'Amministrazione comunale garantendo anche l'assicurazione di tutti i volontari che sono coinvolti in tali operazioni.

L'obiettivo

«L'obiettivo è quello di ridare dignità alla città, riqualificando l'immagine di luoghi bellissimi ma troppo spesso deturpati quando non abbandonati » conclude Regnicoli.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

