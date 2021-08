Gli Alpini marchigiani, si sono ritrovati qualòche giorno fa a Forca di Presta, frazione di Arquata del Tronto, per commemorare la memoria dei caduti con una messa che è stata celebrata al Campo all'Altare dell'Alpino del Rifugio Ana Giacomini. Nell'occasione è stato ricordato il centesimo anniversario dalla nascita della Medaglia d'Oro Giovanni Giacomini di Ascoli, cui il Rifugio degli Alpini è dedicato. È stata una piacevole occasione - sostengono gli organizzatori del raduno - per ritrovarsi nell'ambiente agli Alpini più consono quale è appunto quello montano, dopo questo difficile periodo in cui molto stanno dedicando a sostegno della logistica per l'emergenza Covid-19 con il proprio costante impegno presso gli hub vaccinali di tutta Italia. È stata anche l'occasione per un ultimo saluto allo storico Rifugio ai piedi del Monte Vettore, ora che, a seguito del recente sisma del 2016 che ha determinato lesioni importanti, sarà ricostruito ex novo. La messa è stata celebrata da don Beniamino Ricciotti, immancabile per tale circostanza quale appassionato di ambiente montano. Durante la celebrazione sono stati anche ricordati tutti gli alpini deceduti durante la Pandemia.

