SAN BENEDETTO Sarà una Pasqua magra per i 2.200 nuclei familiari sambenedettesi che hanno presentato domanda per accedere ai buoni spesa. Le carte prepagate, infatti, arriveranno non prima della prossima settimana. Il numero dei richiedenti è elevato, di conseguenza la tempistica è più lunga.

La critica

«Molti Comuni già stanno consegnando i buoni tuona il consigliere regionale Fabio Urbinati è palese l'incapacità del Comune sambenedettese che non è stato in grado di consegnare le mascherine protettive ai cittadini, così come non riesce a fornire i buoni spesa prima di Pasqua. Un'amministrazione che non ha fatto nulla di fronte all'emergenza Covid ed è sotto gli occhi di tutti. Spero che almeno come amministrazione metta a disposizione altri 100mila euro sempre per distribuire ulteriori buoni spesa». Insomma la corsa contro il tempo messa in campo dal settore Servizi sociali del Comune non sembra essere bastata. I numeri sono elevati soprattutto se raffrontati con quelli dei comuni limitrofi, ma c'è stata anche una forchetta più ampia. Ed è su questo aspetto che interviene il consigliere Rosaria Falco: «Oggi ci ritroviamo con numeri elevati e tempi lunghi visto che il tetto del reddito fissato per fare richiesta è elevato se si pensa a 1.800 euro mensili e un risparmio di 10mila euro. Forse sarebbe stato meglio abbassare lo sbarramento così da soddisfare le famiglie che davvero ne hanno bisogno e magari con una tempistica più ridotta. Spero solo che nessun consigliere o assessore abbia fatto richiesta di buoni, proprio in nome di un eventuale conflitto di interesse». E parla di tempi lunghi inevitabili Tonino Capriotti: «Con tutti i conteggi che devono fare era inevitabile arrivare a dopo Pasqua. Mi auguro che il prossimo bando sia più semplice e più equo».

La difesa

«C'è una bella differenza tra 600 e 2.200 replica il sindaco Piunti raffrontando le richieste pervenute nel vicino Comune di Ascoli e quelle di San Benedetto per quanto ci riguarda faremo l'impossibile per consegnare i buoni prima di Pasqua ma sarà difficile. L'importante sarà dare una risposta a tutti».

I punti vendita

Saranno 13 i punti vendita che erogheranno le carte prepagate messe a disposizione dal Comune dietro il bonus di 296.080 euro arrivato dal Governo. I negozi selezionati sono: il supermercato Fanini in via Manara zona Ponterotto, l'Eurospin in viale dello Sport quartiere Marina di sotto, il Tigre di via Abruzzi per la zona di Sant'Antonio, il supermercato Tigre via Ugo Bassi per il centro, Tigre in via Laureati nella zona sud di Porto d'Ascoli, il Conad di piazza Enzo Tortora tra viale De Gasperi e la zona di San Pio X, il Conad di corso Mazzini per la zona ovest della città, mentre per il centro ci sarà anche il supermercato Sì con te in via Roma, tornando verso Porto d'Ascoli il Tigre di via Mattei, mentre per la zona nord a confine con Grottammare il Tigre di via Marsala, MD discount in corso Mazzini e sempre MD discount ma in via Fioravanti zona Ragnola e infine Duemme carni in via Nazario Sauro. Attività dislocate su tutto il territorio di conseguenza i beneficiari dei buoni non dovranno affrontare spostamenti.

Alessandra Clementi

