GLI AIUTI

ASCOLI Un'ondata di richieste e una vera e propria corsa contro il tempo per consegnare i buoni spesa comunali prima di Pasqua. La risposta all'emergenza sociale figlia del Coronavirus, sotto le cento torri, sta arrivando puntuale ed efficace nonostante l'importante numero di famiglie che hanno presentato la domanda per poter ottenere questo sostegno economico finalizzato all'acquisto di beni alimentari e di prima necessità: sono stati quasi 600 i moduli pervenuti all'Arengo, con una ulteriore impennata nelle ultime ore proprio ieri, termine ultimo per le richieste dei buoni spesa.

Gioco di squadra

Ma, soprattutto, grazie al gioco di squadra (tra sindaco Fioravanti, assessore Brugni, dipendenti comunali, assistenti sociali, Protezione civile, polizia municipale, associazioni), ieri molte delle famiglie in difficoltà hanno potuto spendere i primi voucher per fare la spesa. Una catena collaborativa che ha funzionato portando ad un risultato importante proprio per chi sta vivendo situazioni emergenziali importanti, senza alcun reddito. Ma la corsa, come detto, continua per riuscire a concludere le consegne dei buoni prima delle festività pasquali. Con l'Arengo che non esclude anche possibili riaperture dei termini per la richiesta dei buoni o altri interventi a livello sociale.

Buoni a 600 famiglie

Sono quasi 600 le famiglie ascolane che hanno richiesto i buoni spesa comunali a giochi chiusi. Ovvero alla scadenza dei termini previsti, fissata per ieri sera. Un numero importante di domande presentate che va a confermare la consistenza della fase emergenziale a livello sociale a causa degli effetti delle misure restrittive per il Coronavirus. La macchina organizzativa dell'Arengo ha saputo gestire in maniera efficiente la situazione, innanzitutto andando ad esaminare man mano che arrivavano le varie domande, tanto da averne subito validate 289 ed escludendone finora 16 (per mancanza dei requisiti a seguito delle prime verifiche). Per le altre domande pervenute nella fase finale, si è attivata la fase di valutazione, mentre parallelamente si stanno già consegnando i buoni spesa alle prime famiglie richiedenti.

I ringraziamenti

«Un grazie doveroso sottolinea l'assessore alle politiche sociali Brugni, va a tutti coloro che hanno collaborato col sindaco e la giunta per attivare una catena operativa in grado di dare risposte immediate alle famiglie in emergenza dal punto di vista economico: dai dipendenti comunali agli assistenti sociali, alla Protezione civile, alla polizia municipale e alle associazioni di volontariato. Abbiamo puntato tutto sulla velocità di risposta, non attendendo il termine di scadenza per le richieste proprio per soddisfare subito le necessità urgenti di chi non poteva comprare i beni di prima necessità».

Corsa contro il tempo

Dopo la prima ondata di consegne dei buoni spesa a circa un centinaio di famiglie, anche ieri vigili urbani, volontari della Protezione civile e altri dipendenti comunali hanno continuato l'attività di distribuzione dei voucher per alimenti e beni di prima necessità ad altri nuclei familiari, superando ormai le 150 consegne. Con molte famiglie che hanno già speso, ieri, i primi buoni spesa nella rete delle attività che hanno aderito. Ma ovviamente il servizio di consegna a domicilio continuerà anche oggi e domani per riuscire a garantire il sostegno economico alle persone bisognose prima di Pasqua.

La corsa

Una corsa contro il tempo quanto mai importante. Nel frattempo, l'Arengo continua a ricevere erogazioni liberali da parte di cittadini a favore della Protezione civile da utilizzare per spese e attività connesse all'emergenza Coronavirus. Al momento la somma raccolta è di 23.000 euro.

