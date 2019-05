CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AIUTIASCOLI Reddito di cittadinanza, il Piceno risponde alla nuova misura varata dal Governo ma non in maniera così importante come nel resto del territorio regionale. Maggiori le richieste pervenute nei Caf Cisl presenti nella costa rispetto a quelle dell'entroterra. Intanto c'è chi rimane sconcertato dalla somma ricevuta, sicuramente sotto le aspettative, e addirittura c'è anche chi pensa di rinunciarvi. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Cisl provinciale, nei diversi Caf presenti nel territorio le domande di richiesta del reddito...