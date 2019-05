CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI AIUTI ASCOLI Quattro milioni di euro da investire nei servizi per far rinascere anche dal punto di vista sociale le aree colpite dal terremoto: è questo il dato ufficiale che emerge dopo lo sblocco dei finanziamenti europei, attraverso un bando della Regione che garantirà proprio alle 22 imprese sociali ascolane che sono pronte ad investire contributi pari a 2,7 milioni di euro. Una rinascita, dunque, che dovrebbe passare anche attraverso queste attività di supporto sociale come l'assistenza domiciliare, i servizi per l'infanzia e...