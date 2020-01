Giunta, Volponi è la più ricca

IL DOSSIER

ASCOLI La pubblicazione dei redditi 2018 di sindaco e assessori consente di fare i conti in tasca alla giunta guidata da Marco Fioravanti e che si è insiediata lo scorso mese di giugno. Le disposizioni previste nell'ambito dell'amministrazione trasparente impongono agli amministrori pubblici di presentare la propria dichiarazione dei redditi per essere pubblicati sul sito del Comune. E così, tra redditi e rendite derivanti dalle eventuali proprietà dei fabbricati, emerge una speciale classifica dove, prendendo in considerazione solo i redditi derivanti dall'attività di ciascuno, a contendersi la vetta sono due assessori alla loro prima esperienza all'Arengo.

I Paperoni

Si tratta del medico pediatra Maria Luisa Volponi, a cui il sindaco ha affidato la delega alla Qualità della vita che ha denunciato un reddito derivante dalla propria attività professionale di poco meno di 136mila euro lordi e il suo collega di giunta con delega al Bilancio, Dario Corradetti, che dall'attività dalla sua attività di commercialista ha dichiarato un reddito di quasi 120mila euro. Al terzo posto, seppur distanziato di qualche lunghezza, troviamo l'assessore allo sport e comemrcio Nico Stallone che dalla sua attività ha dichiarato redditi di poco superiori ai 57mila euro. Leggermente più sotto, l'assessore alla cultura Donatella Ferretti che, nonostante l'impegno in giunta, non è mai ricorsa all'aspettativa e in quanto professoressa non ha mai abbandonato l'insegnamento. E alla fine ha dichiarato un reddito di circa 55mila euro. Al quinto posto, c'è il vice sindaco Gianni Silvestri che è l'assessore con maggiore esperienza di attività amministrativa potendo vantare sul suo curriculum già quattro mandati da assessori con i sindaci Celani e Castelli e ha appena iniziato il quinto con Fioravanti. Un risultato da guinnes dei primati Il suo reddito è di oltre 31mila euro.

Il sindaco

Si deve accontentare della sesta piazza, invece, il sindaco Marco Fioravanti, che nell'ultima dichiarazione al fisco ha indicato redditi per quasi 26mila 736 euro nei quali sono compresi anche quelli derivanti dalla sua carica di presidente del consiglio comunale che ha ricoperto nei cinque anni di consiliatura targata Guido Castelli. Identico a quello del primo cittadino è il reddito denunciato dall'attuale assessore comunale ai sevizi sociali Massimilano Brugni. Anch'egli forte della sua esperienza vantata nelle giunte passate come assessore allo sport e alla pubblica istruzione, ha dichiarato 26mila 736 euro. Distanziata di poche migliaia di euro, invece, c'è un'altra new entry in giunta: si tratta dell'assessore alla pubblica istruzione Monica Acciarri che nell'ultima dichiarazione ha indicato un reddito di poco inferiore ai 23mila euro. E' dipendente della Regione Marche.

Gli ultimi

A chiudere questa speciale classifica sono, l'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, che come titolare di una impresa individuale ha dichiarato un reddito di poco inferiore ai duemila euro, e la ceramista Monia Vallesi a cui il sindaco ha affidato la delega agli eventi che dichiarato un reddito di circa 1200 euro. A questi vanno poi aggiunti anche gli immobili, le partecipazioni nelle società e la proprietà di automobili e altri beni. Tutti i dati sono stati pubblicati sull'albo pretorio di Palazzo Arengo.

Luigi Miozzi

