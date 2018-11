«Giovani in fuga e meno nascite Ascoli più povera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESPERTOASCOLI « Bisogna puntare sulla capacità di spesa dei giovani, che sono i primi consumatori». Questo è il pensiero del sociologo Nello Giordani, commentando il preoccupante fenomeno che riguarda Ascoli, dove in molti non riescono a pagare le tasse. « Questa città ha perso gradualmente abitanti, scendendo sotto i 50 mila residenti. Le cause sono moltissime. La prima riguarda la bassa natalità: da dieci anni sono nati 1200 bambini in meno rispetto alla media» dice Giordani « Se negli anni passati ne nascevano circa 400, adesso...