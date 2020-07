Giorgi: «Rischio zero non esiste»

GLI ISTITUTI

ASCOLI La dirigente dell'Isc Borgo Solestà-Cantalamessa Silvia Giorgi spiega come la sua scuola si sta preparando al ritorno in classe a settembre.. «Vorrei che, in generale, il nuovo anno scolastico fosse l'occasione non soltanto per far ripartire la scuola, ma per ricominciare a considerarla come la base per un futuro di miglioramento e di crescita» spiega la dirigente.

I disagi

«Come tutte le scuole ci stiamo organizzando con grande fatica per ripristinare le attività a partire dal 14 settembre» spiega la dirigente « La didattica in presenza sarà garantita finché sarà possibile: ci auguriamo fortemente di riprendere le lezioni di tutti e tre gli ordini di scuola. Il rischio zero sarà impossibile per quanto possiamo adoperarci per attivare tutte le strategie, perché la convivenza tra alunni, docenti e utenza renderà improponibile l'idea di una situazione totalmente sterile» evidenzia la dirigente, « Sugli edifici di questo istituto, attraverso una rilevazione dei sopralluoghi fatti dal nostro Rspp e dai tecnici comunali, abbiamo locali e spazi che ci consentiranno di avere situazioni adeguate» spiega « Stiamo riorganizzando il tutto e sulla base dei dati numerici dei gruppi classe, abbiamo individuato i locali giusti e, dove ci sarà bisogno, l'Amministrazione ha dato la disponibilità a lavori che riguarderanno l'eliminazione dei divisori, per fare di due aule una unica» dice « Sulla quotidianità scolastica, dovremo rivedere le modalità di ingresso e di uscita ma anche sulla refezione della scuola a tempo pieno e dell'infanzia. Anche le ricreazioni dovranno essere monitorate: quelle che erano determinate consuetudini avranno dei cambiamenti» aggiunge la dirigente Giorgi, « In particolare, la refezione riusciremo ad organizzarla nei refettori nelle scuole dell'infanzia con dei turni, mentre per quella a tempo pieno forse si opterà per la consumazione del pasto all'interno dell'aula per evitare le riunioni di più classi nello stesso luogo» spiega. « Mi auguro, inoltre, che si provveda a non usare le scuole come seggio elettorale. Ci siano sedi alternative, una razionalizzazione o l'uso delle palestre» aggiunge la dirigente. Su questo punto, la Regione sta già cercando proprio nuove sedi proprio per i seggi. «Spero ci sia la possibilità di avere, da parte del Comune o del personale volontario, un supporto nei momenti di ingresso e di uscita dei bambini più piccoli, mentre sul personale scolastico, ci auguriamo un incremento di quello ausiliario perché la vigilanza sugli ingressi e sui piani sarà importante, così come per l'igienizzazione» prosegue Silvia Giorgi.

La sezione Primavera

« Spero che possa anche ripartire la sezione Primavera, che sarà limitata ad un massimo di 10 bambini invece che 20 per avere un maggiore controllo sulla classe». Sulle attività in partenza «Proseguiremo il progetto Lettura, attivando anche una biblioteca online che supporterà quella fisica già presente» sottolinea la dirigente, « Rivedremo altri progetti europei per poterli rendere attuabili , come il Freedom to learn, rimandato ad ottobre. Anche l'educazione alla cittadinanza e ambientale proseguiranno, così come il corso musicale» conclude la dirigente.

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA