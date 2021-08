Lo Sport Life trionfa ai campionati nazionali Silver di ginnastica ritmica, svoltisi a Rimini. La società ascolana con le sue 13 ginnaste agoniste ha ben figurato nella più grande manifestazione nazionale di ginnastica. Partendo dalla classe 2009, Valentina Bellabarba e AnnaLaura Cecchini Livello LC, si sono laureate vice campionesse italiane rispettivamente con Fune e Palla e nelle Allieve 4 Miriam Seghetti è giunta prima alla Palla. Bene Cecilia Bevini sia alla Palla che al Nastro (un 5° e un 7° posto) e quinta Benedetta Mannocchi alla Fune. Nel Livello LD Martina Cuscati ha vinto alla Fune ed è giunta settima nella alla Palla, mentre la squadra di serie D composta da Cecilia Bevini, Martina Cuscati, Benedetta Mannocchi e Miriam Seghetti ha ottenuto la medaglia d'argento. Nelle Junior, di rilievo Lucrezia Flaiani e Giulia Spurio nel livello LE negli attrezzi Nastro e Cerchio, mentre Benedetta Bonfini è giunta prima con la Fune. Tra le agoniste Senior secondo posto per Martina Corradino livello LD al Cerchio e buona prestazione per Angelica Orsini nel livello LE. Nel livello LC buonissime performance per Mira Marcucci e Sofia Virgulti. Lo Sport Life ringrazia tutte le ginnaste e le loro famiglie, lo staff tecnico, il presidente Franco Ferretti, la direttrice tecnica Katiuscia Balducci e l'assessore allo Sport Nico Stallone.

sa. be.

