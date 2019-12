Già individuati i punti strategici per i soccorsi

I DETTAGLI

ASCOLI Per fronteggiare eventuali blocchi stradali e situazione di difficoltà per automobilisti lungo la Salaria o sull'A14, in caso di neve, la pianificazione approvata dalla Prefetture prevede tutta una serie di aree di soccorso da utilizzare proprio in casi di emergenza con auto ferme e persone in difficoltà. In questi casi, le aree dove verranno canalizzate le auto in caso di chiusura per neve della Salaria sono state individuate, per chi si rechi verso Roma, per quanto riguarda il raccordo autostradale (superstrada) nell'area di servizio Sirio territorialmente nel comune di Maltignano e per la Salaria nella stazione di servizio Q8 ad Ascoli e in quella dell'Agip ad Acquasanta. Per chi invece si diriga verso Ascoli, le aree di canalizzazione delle auto previste sono al km.145+800 est della zona industriale ad Arquata, utilizzabile per la parte non occupata dalle casette per il terremoto e, nel caso non bastasse, la sosta dei mezzi potrebbe avvenire anche lungo la carreggiata dal confine col Lazio fino a Pescara del Tronto. Inoltre, altra area da utilizzare sarà quella della stazione di servizio Esso a Trisungo. In questi casi, il Piano antineve per la Salaria prevede anche l'attivazione di interventi di soccorso a vetture che dovessero rimanere bloccate per la neve da parte di pattuglie nell'area di soccorso più vicina. Per quel che riguarda, invece, il tratto piceno dell'A14, nei casi di situazione di nevicata iniziata ma con una condizione delle corsie autostradali di transito sostanzialmente libere da neve, si riserverà particolare attenzione all'evolversi della situazione ma senza interventi in autostrada. In ogni caso, in considerazione delle ulteriori criticità relative al sequestro di alcuni viadotti della A14 da parte della Procura di Avellino, in caso di preallarme verrà anticipato il presidio con il filtraggio ai caselli e attivazione del Piano neve. Proprio per evitare ulteriori problemi in un tratto già con gravi criticità per il restringimento delle carreggiate.

