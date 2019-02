Già in rodaggio il nuovo impianto di Castel Trosino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOLUZIONEASCOLI Se, da un lato, la Ciip sta cercando di riaprire l'acqua nelle ore notturne a metà di marzo, dall'altro si sta preparando per la definitiva entrata in funzione dell'impianto di soccorso di Castel Trosino che dovrebbe avvenire ad aprile. In realtà, l'impianto di sollevamento è già in funzione da qualche tempo e sta pescando una modica quantità di acqua che però non può essere ancora immessa nella conduttura principale. Si tratta di un periodo di rodaggio che serve per preparare al meglio le tubature e, nel frattempo,...