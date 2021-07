«Già alla ripresa la matematica solo in presenza»

Rosanna Moretti, è la dirigente dell'istituto Tecnico agrario Ulpiani di Ascoli.

Preside, è stato presentato il rapporto nazionale Invalsi 2021, prove svolte a conclusione di un anno scolastico molto particolare, ancora profondamente influenzato dalla pandemia, come hanno risposto i suoi studenti?

«Per quanto riguarda la matematica i risultati, per gli studenti dell'indirizzo Tecnico Agrario, sono in linea con quelli delle altre scuole dello stesso settore ed ordine, dunque hanno retto nonostante le difficoltà che inevitabilmente ci sono state a causa della sospensione delle lezioni durante i periodi di maggiore emergenza sanitaria. Diverso per gli studenti dell'indirizzo Alberghiero, qui abbiamo riscontrato una lieve flessione rispetto agli anni precedenti. Restano stabili i risultati inerenti le materie di inglese ed italiano».

A suo avviso a cosa è dovuta questa differenza di rendimento nelle prove?

«Sicuramente, anche parlando con i docenti, in particolare quelli di matematica, è emersa la necessità di svolgere lezioni in presenza»

E come si farà?

«Nel prossimo anno scolastico, qualora non dovesse essere previsto un rientro in presenza al 100 per 100, i docenti di matematica hanno chiesto di poter svolgere le lezioni a scuola, proprio come accade per le attività laboratoriali. Nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia, la partecipazione dei ragazzi interessati dalle prove è stata totale. Esattamente, sono circa 200 i ragazzi che hanno sostenuto le prove, tra marzo ed aprile. E qualora uno studente non poteva essere presente perché in quarantena, in quel caso abbiamo aperto delle finestre di recupero, ovvero abbiamo sfruttato delle date ulteriori in cui convocarli per sostenere la prova».

Quanto è stata complessa l'organizzazione degli Invalsi quest'anno?

«Sicuramente dietro tutto questo c'è stata una grande macchina organizzativa fatta di docenti e di tutto lo staff scolastico. Lo sforzo è stato immane, ma non abbiamo lasciato indietro nessuno».

Come hanno affrontato le prove i ragazzi?

«I ragazzi erano emotivamente coinvolti, per loro sostenere la prova Invalsi significava tornare comunque a scuola e dunque rivedere i propri compagni di classe».

Luigina Pezzoli

