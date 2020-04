«Gel disinfettante e le mascherine Pronti a riaprire»

LA RIPRESA

ASCOLI Librerie e cartolibrerie sono tra le attività che il governo individua come le prime a ripartire dal 14 aprile: ambasciatori di un ritorno alla normalità. Ma non tutti sono d'accordo. «Ritengo sia una sciocchezza - afferma Giorgio Pignotti della libreria Rinascita di piazza Roma ad Ascoli - perché non ha senso farci riaprire se poi i nostri clienti non possono uscire di casa. Siamo nel momento critico per bloccare il contagio: riaprire i negozi vorrebbe dire invogliare le persone ad uscire; inoltre, quasi tutte le librerie, noi compresi, si sono organizzate con la consegna a domicilio. Siamo pronti a rialzare la saracinesca. Per orario e dipendenti ci predisporremo in base agli accadimenti. I dipendenti avranno le mascherine e all'ingresso ci sarà un dispenser con gel disinfettante per i clienti».

Le opinioni

La pensa diversamente Daniele De Angelis della libreria Prosperi di largo Crivelli: «Il settore editoriale sta risentendo di questo blocco; ripartire il prima possibile può giovare per attenuare le perdite e sarebbe un grande aiuto per i lettori. Sono pronto a riaprire e curioso di capire come sarà la ripartenza. Si riaprirà, ad orario pieno, nel rispetto della distanza minima tra le persone, con guanti e mascherina per il libraio e con la disinfezione delle superfici condivise. Ho messo in atto un servizio di consegne a domicilio nel comune di Ascoli e spedizioni per le altre destinazioni nazionali. Entrambi i servizi sono gratuiti. Mi ha fatto piacere l'utilizzo del servizio anche per recapitare libri regalo da parte dei clienti».

Ersilia Panichi è la titolare della cartolibreria La Fortezza a viale Federici e via Napoli: «Siamo pronti a riaprire - spiega - e abbiamo già effettuato dei ricarichi di merce. In realtà proseguiamo il lavoro con le consegne a domicilio perché i ragazzi studiano on line e necessitano di materiale didattico. Non abbiamo registrato cali di vendite. Abbiamo puntato sulla promozione e oltre ai clienti abituali ne abbiamo trovati nuovi. Concordo con la riapertura, che penso farò ad orario normale perché lo considero un bel segnale di ritorno alla normalità. Vorrei riprendere con gli orari pre emergenza, ho appena ordinato il gel disinfettante».

Mimmo Minuto gestisce la libreria Liberio Eventi di via Roma a San Benedetto: «È giusto. Tanti intellettuali hanno chiesto a Franceschini di riaprire le librerie. Per quanto mi riguarda sono pronto. Da una settimana ho attivato il servizio di consegna a domicilio. Faccio parte delle librerie indipendenti italiane ed abbiamo il sito internet www.goodbook.it che dispone di 700mila titoli. Inizialmente credo che effettuerò un orario 10-12.30 e 16-18 e ho già provveduto ad installare dispenser per la pulizia delle mani».

I servizi

«Con i limiti che il governo vorrà porci per la sicurezza, siamo pronti a ripartire. Anche per offrire dei servizi che non abbiamo potuto garantire». Lo dice Vinicio Liberati, ex consigliere comunale e titolare della cartolibreria Unicart di via Turati. «Penso in particolare alle fotocopie, alle stampe alle rilegature ed alle plastificazioni. Non tutti hanno a casa una stampante. Un mese fa, prima della chiusura, venivano da noi famiglie e alunni già alle prese con la didattica on line, ai quali stampavamo schede, dispense, compiti e altro materiale che veniva inviato dagli insegnanti tramite la Rete».

Durante la serrata obbligata, attività come la cartolibreria Cartocento, di Mara Censori hanno cercato comunque di garantire un minimo di servizio, con le consegne a domicilio. Anche il mondo delle librerie è sui blocchi di (ri)partenza. «Siamo in attesa di conoscere i dettagli - afferma Antonio Piro: responsabile del Mondadori Bookstore in centro - ma do per certo che potremo riaprire facendo entrare un numero limitato di persone alla volta, in modo da mantenere le distanze di sicurezza. Anche gli orari di apertura saranno ridotti. Farò effettuare un'approfondita sanificazione di tutta la libreria prima della riapertura. Anche se non ci fossero obblighi, auspico comunque che i clienti indossino sempre guanti e mascherine. Spero che le persone accettino questi limiti». Commenti positivi anche da Davide Portelli, presidente dell'associazione Pd'A Shopping Center: «La riapertura di cartolerie e librerie dà un primo, timido, segnale positivo».

Pierfrancesco Simoni

Marco Braccetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

