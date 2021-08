Gara con 400 atleti nel ricordo di Bosica

IL MEMORIAL

MARTINSICURO Grande successo di pubblico e di partecipanti per la ventinovesima edizione del memorial Domenico Bosica. Una manifestazione che ha regalato spettacolo nella città truentina. Oltre 400 atleti, arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, si sono riversati in pista per gareggiare fianco a fianco. In lizza tutte le categorie, dai ragazzi fino ai senior, per una serie di competizioni avvincenti e al cardiopalma. Tra i tanti partecipanti non è mancata la campionessa Giulia Presti, marchigiana di Porto Sant'Elpidio, che pochi giorni fa si è aggiudicata due ori ai campionati europei in Portogallo. Ha trionfato sia negli 8mila metri a punti e che nei 10mila metri a eliminazione della categoria Allievi.

Insieme a lei, anche altri atleti che erano andati a medaglia proprio in Portogallo: Federica Di Natale (bronzo nei 10mila su strada, tesserata con la Cpga l'Aquila), Alice Marletti (bronzo nei 10mila junior) e i portacolori della Bosica Leonardo De Angelis, originario di Martinsicuro (argento nei 500 metri sprint e due bronzi, nei mille metri sprint e nell'americana insieme a Ghiotto e Riccardo Ceola). La giovane pescarese della Bosica Asja Varani (classe 2001) in Portogallo ha ottenuto due medaglie di bronzo nei 200 metri sprint e nell'americana, ed è stata tra le protagoniste del memorial Bosica.

Avvincente la gara dei 10mila metri eliminazione senior femminile, con la vittoria di Irene Falaschetti (Pattinatori Sambenedettesi) che ha battuto Edda Paluzzi, e a seguire Di Natale, Varani e Sofia Biagi (Pattinatori savonesi). Per assegnare le prime tre posizioni, è servita un'attenta lettura del fotofinish. Nella gara dei 10mila metri ad eliminazione maschile senior, Matteo Barison, atleta della nazionale della Azzurra pattinatori di Padova, si è aggiudicato il primo posto superando Lorenzo Bosco (Sports Accademy Ancona), Iuliano Maoloni, lorenzo Cirilli e Yuri Soriani, tutti della Bosica. La società martinsicurese, nella classifica generale delle partecipanti, si è aggiudicata il primo posto, davanti alla Mens Sana Siena e alla Debby Roller Roma. La manifestazione si era aperta, sabato pomeriggio, con l'intitolazione, alla presenza del sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, della pista di Martinsicuro a Domenico Bosica, fondatore della società che porta il suo nome, scomparso 30 anni fa. Durante la manifestazione è stata anche scoperta una targa commemorativa proprio per celebrare questo grande uomo e questo grande imprenditore.

