Fuori dal Tunnel: «Ci sono solamente proposte fumose»

L'AMAREZZAASCOLI La lista dei giovani Fuori dal Tunnel decide di non schierarsi al ballottaggio. Ad annunciarlo Alberto Di Mattia: « I nostri sostenitori non ci vedono come portatori d'acqua per altri, ma noi continueremo a lavorare politicamente». Poi Di Mattia aggiunge «Non entreremo in consiglio comunale ma siamo soddisfatti per come è andato il voto anche se in un mese c'era poco tempo per organizzarsi. Con noi ci sono stati solo i cittadini che hanno aderito totalmente al progetto e non per le promesse o per i posti in...