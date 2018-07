Fuori dagli hotel Sfollati sulle spalle dei comuni colpiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE ASCOLI Con l'imminente scadenza dello stato di emergenza per il terremoto, fissata per il prossimo 26 agosto, è in arrivo un grosso fardello, dal punto di vista dell'assistenza, per l'Arengo e per gli altri comuni dell'area del sisma. L'ulteriore novità in arrivo, a tal proposito, è il fatto che saranno i Comuni, a dover farsi carico di quelle persone sfollate che non potranno più stare negli alberghi o nei b&b e che sono considerate fragili, ovvero da tutelare attraverso l'ufficio Politiche sociali perché in condizioni...