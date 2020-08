Frontale lungo la circonvallazione Tre feriti gravi e il traffico bloccato

L'INCIDENTE

ASCOLI Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette dove è arrivata in gravi condizioni, a seguito di un violento frontale che si è verificato ieri intorno alle 19 lungo la circonvallazione ovest, nei pressi del cavalcavia della strada per Venarotta. Spetterà ora agli agenti della polizia municipale di Ascoli, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell'incidente per accertare le eventuali responsabilità.

Lo schianto

Lo schianto si è verificato tra una Fiat Punto, con alla guida un quarantunenne che proveniva dal ponte di Porta Romana e stava proseguendo verso San Benedetto, e una Alfa 166 che procedeva in senso contrario al cui interno viaggiavano M. B. di 70 anni che era alla guida e dalla moglie seduta sul posto del passeggero. Lo schianto è stato violentissimo tanto che per estrarre gli occupanti dei due veicoli dagli abitacoli delle vetture ridotte ad un ammasso di lamiere, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ascoli che hanno poi consegnato i feriti alle cure del personale del 118 giunto sul posto a bordo di tre ambulanze. Ad avere la peggio è stato il settantenne che nello scontro si sospetta possa aver riportato un trauma toracico e fratture su tutto il corpo tanto da rendere necessario la richiesta d'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero proveniente da Ancona ha atterrato pochi minuti dopo nel campo sportivo di Monterocco da dove poi è ripartito alla volta dell'ospedale di Torrette.

Gli altri feriti

Gli altri due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Mazzoni dove la donna, che aveva riportato fratture agli arti, è arrivata in codice giallo mentre più gravi erano le condizioni del quarantunenne che era guida della Fiat Punto a cui è stato assegnato un codice rosso a seguito delle ferite riportate. L'uomo è stato sottoposto anche all'alcoltest per accertare l'eventuale presenza di alcol nel sangue. Non si esclude, infatti, che possa essere lui alla guida dell'auto che alcuni automobilisti avevano segnalato al 113 poichè procedeva in maniera pericolosa tanto che una volante della polizia si era già messa sulle sue tracce. Saranno gli agenti della Municipale a valutare se il quarantunenne, nel procedere lungo la Circonvallazione Ovest, dopo aver affrontato la curva all'altezza del cavalcavia, possa aver invaso l'altra corsia andando a sbattere frontalmente con l'Alfa 166 che procedeva in direzione opposta. Sul posto anche una Volante della polizia che ha provveduto a regolamentare il traffico durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.

Luigi Miozzi

