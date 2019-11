Frontale, due feriti gravi

L'INCIDENTE

VENAROTTA Spaventoso incidente tra due autovetture, nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale che collega Venarotta a Roccafluvione. Nello scontro le tre persone che erano a bordo delle automobili sono rimaste ferite e per due di loro si è reso necessario l'intervento di due eliambulanze per trasferirli all'ospedale regionale di Torrette. Spetterà ora ai carabinieri di Venarotta, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione dell' schianto, erano da poco trascorse le 14,30, una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Venarotta - M. P. di 19 che era alla guida e J. A. di di 25 anni che sedeva sul sedile del passeggero - stava percorrendo la strada provinciale quando, giunta nei pressi della frazione venarottese di Capodipiano, in prossimità di una semicurva, è entrata in collisione con una Mercedes Classe A alla cui guida c'era D.M., cinquantottenne del posto. L'urto tra i due veicoli è stato violentissimo andando a sbattere entrambe nella proprio lato sinistro della carrozzeria, dalla parte dei conducenti.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi ed è stato richiesto l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Ascoli. Sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno proceduto a fornire le prime cure alle tre persone rimaste coinvolte nello schianto. A preoccupare maggiormente erano le condizione della donna e del giovane venticiquenne. Constatate le loro condizioni il personale medico presente sul postio ha richiesto l'intervento di due eleiambulanze. Gli elicotteri, provenienti da Ancona, dopo pochi minuti, sono arrivati sul luogo dello schianto e sono stati fatti atterrare in un terreno privato poco distante. Dopo aver caricato a bordo i due feriti, le eliambulanze sono ripartite alla volta dell'ospedale regionale di Torrette dove sono arrivati in codice rosso. Qui, i medici anconetani, hanno sottoposto la donna e il giovane ad approfionditi accertamenti diagnostici che avrebbero evidenziato per entrrambi trauma cranici ed altri su tutto il corpo. Le loro condizioni vengono definite gravi e vengono tenuti sotto costante osservazione sebbene, al momento, non sarebbero in pericolo di vita. Anche il giovane di diciannovenne ha dovuto far ricorso alle cure dei medici. Caricato a bordo di una ambulanza, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti. Nello schianto ha riportato qualche ferita, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

I rallentamenti

Per consentire le operazioni di soccorso e ai carabinieri di poter effettuare i rilievi, il traffico lungo la strada provinciale ha subito notevoli rallentamenti. Ci sono volute più di due ore per poter fornire i soccorsi necessari, effettuare tutte le misurazioni e rimuovere dalla sede stradale i mezzi incidentati che sono stati caricati dal carroattrezzi. Solo a quel punto la circolazione lungo la strada provinciale è tornata scorrevole.

Luigi Miozzi

