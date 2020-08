Fratelli D'Italia, Vagnoni coordinatore provinciale

L'INCARICO

SPINETOLI Antonio Vagnoni è il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Già capogruppo e consigliere di minoranza del comune di Spinetoli, Vagnoni è stato nominato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni in persona. Dunque, il passaggio di testimone alla guida di Fratelli d'Italia in Provincia di Ascoli Piceno, è, oramai, cosa fatta. «L'incarico - si legge in una nota dei vertici del partito - giunge a coronamento di un impegno costante di Antonio Vagnoni nel partito e nelle attività politiche da egli messe in atto. Antonio Vagnoni ricopre attualmente l'incarico di capogruppo, consigliere di minoranza, nel Consiglio Comunale di Spinetoli. Da sempre attivo nell'associazionismo, è molto conosciuto in vallata, dove si è distinto nelle attività legate al sociale. Nato a San Benedetto del Tronto, ma spinetolese di adozione, è popolare anche nel capoluogo, dove da diversi anni si distingue nella competizione ascolana per antonomasia, la Quintana, partecipando (e vincendo) al Torneo degli arcieri (pratica da anni, con successo il Tiro con l'Arco). Nel ringraziare per la fiducia accordatagli dal Presidente, Giorgia Meloni, dal Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dal Commissario Regionale, Emanuele Prisco, dai componenti del Direttivo Regionale e Provinciale, Fabrizio D'Angelo e Lucio Ionni, Antonio Vagnoni conferma la volontà di impegnarsi per la crescita del partito e della società civile, mettendosi al servizio di chi gli ha dato fiducia e degli elettori». Spera «che vengano superate anacronistiche divisioni e che si proceda uniti, avendo, come stella polare del percorso politico e umano, il benessere della gente e del territorio. La sua azione sarà indirizzata al rafforzamento del ruolo di riferimento politico per chi, come lui, si riconosce nei valori di Fratelli d'Italia».

