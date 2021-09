Francesco e le 21 candeline della sua seconda vita

LA FESTA

SAN BENEDETTO Il 21esimo compleanno della sua seconda vita, quella iniziata dopo il trapianto. Francesco Bovara, 77 anni, lo ha festeggiato con la sua famiglia, i suoi amici e il Gruppo Aido da sempre in prima linea per diffondere la cultura della donazione degli organi. Nel giugno del 2000 Francesco ha 56 anni, conduce una vita normale. Lavora e, da ex pattinatore, è in buona forma . Un giorno mentre lavora in officina accusa un dolore al torace, scatta l'allarme viene trasportato dal 118 al Pronto soccorso di San Benedetto.

La lotta coraggiosa

Da lì inizia con coraggio la lotta per la vita. Viene trasferito dal Madonna del Soccorso all'ospedale cardiologico Lancisi di Ancona. Ad attenderlo ci sono i dottori Costantini e Moretti. Il suo cuore funziona al 15%, la sua vita è appesa a un filo. Viene tenuto in cura per 55 giorni ma la situazione peggiora e viene trasferito al Niguarda di Milano. Qui il 56enne viene messo subito in lista d'attesa per un trapianto di cuore. Dopo una settimana gli viene proposto l'impianto di una turbina sperimentale realizzata dalla Nasa. Durante la degenza in ospedale subisce ben sei arresti cardiaci, fortunatamente Bovara li supera tutti. Trascorsi 40 giorni dall'impianto della turbina arriva la notizia che Francesco aspettava: «C'è un cuore compatibile per il trapianto». Viene sottoposto con successo al delicato intervento e pian piano riprende a lavorare, fare passeggiate anche sui suoi amatissimi pattini.

Il grazie al donatore

Tutto questo grazie al gesto d'amore del suo donatore al quale rivolgendosi oggi vorrebbe dire: «Sei nel mio cuore, grazie, grazie, grazie». Ma il grazie di Francesco è esteso a tutti coloro lo hanno aiutato, la sua famiglia in primis come pure al professor Vincenzo Eusebi che si è adoperato nell'agevolargli il percorso verso il trapianto: «Ho avuto fiducia nella sanità. Dal momento che ho avuto l'infarto ho avuto il coraggio di non pensare mai al fallimento, ho avuto sempre fiducia nei medici».

