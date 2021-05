Forestali in perlustrazione trovano un ordigno

LA SCOPERTA

CIVITELLA Una bomba che affiora dalle torbide acque di un affluente del torrente Vibrata. L'allarme scattato ieri mattina in frazione Sant'Eurosia si è, però, rivelato infondato. Non si trattava, infatti, di un ordigno bellico bensì un vetusto sistema di captazione delle acque da usare per l'irrigazione.

A rinvenire lo strano ordigno erano stati, in mattinata, i carabinieri forestali della stazione di Civitella del Tronto. È stato, però, necessario attendere l'arrivo del gruppo di artificieri di Chieti per sciogliere il mistero. Quell'oggetto strano, lungo un metro e mezzo, simile ad un ordigno bellico, non era certamente una bomba. Gli artificieri hanno escluso che potesse trattarsi di un congegno risalente alla seconda guerra mondiale. Scavando attorno al presunto ordigno hanno notato la presenza di uno sportellino che, ovviamente, non è un elemento presente nelle bombe. L'allarme è così rientrato nelle campagne di Sant'Eurosia. Tutto era partito nel corso di una campagna di controllo e monitoraggio dei corsi d'acqua da parte dei carabinieri forestali. Blitz per evitare sversamenti di sostanze nocive e per monitorare che non siano problemi di inquinamento nei tanti corsi d'acqua che solcano la Val Vibrata.

glo. ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA