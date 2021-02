FORCE «Sindaci e cittadini stanno esprimendo contrarietà alla costruzione dell'impianto a biometano, confermata anche a seguito delle riunioni convocate con la ditta. Faremo senza dubbio la nostra parte, collaborando fattivamente alle iniziative che verranno assunte da parte del territorio. Force, nel contesto istituzionale dell'Unione Montana dei Sibillini, si uniformerà alla posizione di tutti gli altri comuni, cosi come ha sempre fatto». È il sindaco forcese Augusto Curti a chiarire la sua posizione, pur essendosi sempre dichiarato favorevole al biodigestore. «Se c'è volontà di opporsi a questo percorso rimarca il sindaco - bisogna che l'atto autorizzativo vincolante emesso dalla Regione Marche il 20 gennaio venga ritirato, così la Provincia di Ascoli non potrebbe che concludere il proprio iter con un diniego autorizzato, essendo quello della Regione Marche, così come quello dell'Arpam, pareri vincolanti ai fini autorizzativi. Se si analizza il processo amministrativo ci si rende conto che i piani normativi e di responsabilità non lasciano a noi sindaci spazi di intervento. Le leggi nazionali favoriscono iniziative come queste, sottraendole di fatto alla concertazione politica. Quindi oggi è stata la volta del sindaco Curti ma, attenzione, nessuno si consideri immune da questa sorta di prevaricazione istituzionale sottolinea il primo cittadino - anche gli argini in cui si muovono gli enti sovracomunali sono del resto molto stretti. Basti pensare alle problematiche cui molti colleghi sindaci debbono far fronte, in questi giorni, relative alle installazioni di antenne 5G». E ancora Curti. «Ad esempio l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche, lo scorso gennaio, dispone di privare i Comuni dell'agglomerato industriale in cui ricade l'area di San Salvatore, del potere di approvare sia la variante urbanistica che il piano attuativo. Infine ricordo che nel 2018, al Piceno Consid, quando si trattò di deliberare il prezzo di cessione del terreno alla società 4R i sindaci si espressero in maniera unanime tranne un astenuto». Intanto stasera riunione di tutti i sindaci della Valdaso ad Ortezzano. Possibile un ricorso al Tar per bloccare le procedure autorizzative.

