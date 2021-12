Fondi per Piattoni, non c'è intesa fra Pd e M5S

LA POLITICA

CASTEL DI LAMA Prosegue il dialogo tra Pd e M5S sul progetto Risocializziamo Castel di Lama. Un dialogo che, almeno da quanto affermato dai diretti interessati, è su di un piano «puramente programmatico e non di natura politica. È semplicemente una condivisione di intenti. Che, poi, è quello che interessa veramente alla gente».

Intanto mercoledì sera c'è stato un importante incontro pubblico in Comune tra l'intero universo politico e associativo. Sono state gettate le basi per lo sviluppo del paese, attraverso l'utilizzo dei fondi del Pnrr. «È stata presa in considerazione la parte bassa del paese - spiega Stefano Falcioni, segretario del circolo Pd lamense -, come piazza della Libertà, via Scirola, parco della Pace, la bambinopoli ed altri luoghi ad alta densità urbana. Sono state tutte iniziative lodevoli». Ma c'è un aspetto che al segretario del circolo del Pd lamense non è piaciuto. «Per Piattoni - precisa Falcioni - che rappresenta la zona terremotata del paese, in cui c'è anche bisogno, a livello sociale, di ricostruire una intera comunità, non è stato previsto nemmeno un euro. E voglio sottolineare che questi fondi sono stati stanziati e destinati ai Comuni inseriti nel cratere post-terremoto 2016. Da segretario di partito mi aspettavo che almeno una parte di queste risorse fossero destinate anche alla zona alta del paese».

Ma non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio: «Intanto Piattoni deve essere ancora ricostruita e il suo destino è in mano all'autorità di bacino. Inoltre, è bene specificare che in quella zona non sono stati investiti i soldi del Pnrr, ma sono stati investiti 800mila euro per la riqualificazione della pista di pattinaggio. Nei primi giorni del 2022 partirà il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori. Abbiamo, inoltre, investito per il parco di via Trento, via Vigná e stiamo riqualificando molte arterie. Dire che non investiamo su Piattoni, non è esatto».

