FOLIGNANOVenerdì scorso si è svolto presso la scuola media dell'Isc Folignano-Maltignano un modulo dedicato alla sicurezza stradale con le classi terze in didattica a distanza con la Polizia stradale. Il consigliere comunale alla sicurezza Daniele Tonelli sostiene: «Il progetto di sensibilizzazione riguardo la tematica della sicurezza stradale è un tema da sempre caro all'amministrazione di Folignano che già durante la Fiera del libro del 2010 aveva ospitato la Polizia di Stato nell'esposizione presso il Palarozzi e approfondito vari aspetti attraverso diverse lezioni tematiche agli allora studenti dell'Isc». Oggi grazie alla disponibilità del comandante della sezione Polizia stradale di Ascoli, Luca Iobbi , e del preside dell'Isc Daniele Marini, gli studenti hanno potuto seguire la lezioni attraverso un modulo di didattica distanza; questa è la prima parte della sensibilizzazione messa in atto dall'amministrazione comunale che riguarderà la popolazione dei neopatentati e degli utenti della strada. Il sindaco Matteo Terrani aggiunge: «È importante tenere alta l'attenzione sulla sicurezza stradale e sui buoni comportamenti da parte dai cittadini. L'esecuzione di questi moduli rientra in un progetto presentato alla Regione Marche nel 2013 che ci premetterà di accedere ad un finanziamenti di 192mila euro che destineremo alla manutenzioni dei marciapiedi per aumentare la sicurezza dei pedoni e dei cittadini più deboli».

