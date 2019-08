Folignano, la castellana è Rosalba Monti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CORTEOFOLIGNANO Sarà Rosalba Monti, giovane moglie e mamma di due bambini, residente a Piane di Morro, a dare lustro alla rappresentanza femminile per Folignano nell'imminente Quintana. La bella castellana è stata presentata ieri mattina in Comune, dal sindaco Matteo Terrani, dalla presidente della Pro Loco Cinzia Ventili e dal consigliere comunale Laura Addis, in un un incontro servito anche a far conoscere chi interpreterà il ruolo di console, cioè l'imprenditore edile Manuel Angelini, da poco papà del piccolo Filippo Leone. Durante...