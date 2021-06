Fiori d'arancio in Riviera per due ragazze argentine

L'UNIONE

SAN BENEDETTO Ieri mattina nella sala consiliare l'assessore alle Pari Opportuntà, alle politiche di integrazione e inclusione e della pace Antonella Baiocchi ha unito in matrimonio due splendide ragazze di origine argentina, Melina Carla Brak Giacone e Florencia Etchart. Una cerimonia semplice ma commovente in presenza dei testimoni, Lara Alejandra Elorza e Facundo Palavezzati Clemente e alcuni amici. A fine celebrazione l'assessore Baiocchi ha voluto donare una sua personale benedizione alle due spose: «L'amore vero è incondizionato e non può essere incapsulato entro rigidi canoni di età, di genere, di razza... Oggi stiamo suggellando il profondo amore che vi lega e che vi rende desiderose di percorrere insieme la meravigliosa vacanza terrena che avete davanti. Sappiate che la vacanza terrena, come ogni vacanza, vi donerà tanta positività ma non sarà priva di ostacoli. Vi dono un messaggio di speranza: qualsiasi ostacolo va fronteggiato come un problema da risolvere e dovete avere fiducia che una soluzione ci sia..., modificando con tanta pazienza ed elasticità l'assestamento originario. Ove vi sembrerà che non ci sia soluzione, non perdetevi d'animo: chiedete aiuto, qualcun altro conoscerà la soluzione. Vi metto anche in guardia su un potenziale pericolo al vostro amore: le divergenze. Potreste trovarvi in disaccordo su molti ambiti: gestite allora le divergenze con la modalità del il reciproco rispetto. Una ricetta il reciproco rispetto purtroppo ancora impopolare, dite no alla prevaricazione/sottomissione, in ogni ambito».

