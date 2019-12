Fioravanti e Massetti «Recatevi ai seggi ma senza tensioni»

I COMMENTI

ASCOLI «La Quintana è uno dei fenomeni più aggreganti della nostra città. La rievocazione storica è cresciuta tantissimo negli anni e a mio avviso può continuare a farlo. Le elezioni per il rinnovo dei comitati rappresentano un momento aggregativo forte, ma anche di tensione, soprattutto dove concorrono due liste. Mi auguro che queste tensioni si chiudano con la giornata delle elezioni». Il sindaco Marco Fioravanti interviene sul rinnovo dei comitati dei sei sestieri che coinvolge 5.802 quintanari, non solo residenti ad Ascoli. «Formulo i migliori auguri a tutti i candidati e li ringrazio perché vogliono mettere a disposizione di questa manifestazione la loro passione e la loro professionalità. L'auspicio è che dal giorno dopo il voto nei sestieri si instauri un clima ideale dove formulare insieme proposte utili e dove poter collaborare per migliorare il sestiere stesso e la Quintana in generale. Tutti dobbiamo prendere parte al progetto di città. La Quintana rappresenta uno degli elementi fondanti di questo piano marketing che stiamo elaborando e sviluppando che sarà aperto ovviamente anche ai sestieri».

Il presidente uscente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti, esorta tutti gli aventi diritto ad: «andare a votare e a farlo con serenità» soprattutto in quei sestieri, Piazzarola e Porta Tufilla, dove ci sono due liste che si contrappongono. «Quello di domani (oggi, ndr) è un momento importante per la vita della nostra rievocazione storica - aggiunge - e mi auguro che il tutto avvenga con serietà. Nei momenti più caldi come questo, i quintanari hanno sempre dimostrato maturità. Spero che lo siano anche stavolta».

