Fiom e Ugl: «Chiudiamo le fabbriche non strategiche»

ASCOLI L'escalation dei casi di positività nelle province di Ascoli Piceno e Fermo sta creando apprensione tra i lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche. C'e' la consapevolezza che se non si limita al massimo il numero di persone in movimento, il picco dell'infezione si allontana sempre più e con questo la prospettiva di ripartire.

«Appare paradossale che per chiudere una fabbrica bisogna attendere la positività al virus di qualche lavoratore o di un dirigente , come è accaduto nel territorio ascolano, o rimettersi al buon senso di un amministratore illuminato» afferma la Fiom Cgil.

«Per arginare la diffusione del virus e proteggere le imprese da penali serve che la pubblica autorità blocchi tutte le produzioni non indispensabili e che lavorino solo quelle aziende metalmeccaniche che offrono servizi essenziali e producano beni afferenti al settore medicale, degli ospedali e dei mezzi di soccorso. Si tratta di fare una scelta coraggiosa oggi per tutelare tutti».

Anche per la Ugl Metalmeccanici, «pur comprendendo l'impossibilità di chiudere tutto, è convinta che sia necessario fare un distinguo tra, il garantire gli approvvigionamenti alimentari, la produzione di farmaci e tutta la catena dell'indotto compresa la logistica ed i trasporti, ed il tenere aperte comunque tutte le realtà , comprese quelle non strategiche. Le misure messe in campo dal Governo sono state tardive e prive di pianificazione, il che ha comportato un continuo rincorrere delle stesse all'emergere delle criticità. L'Italia deve mettere in campo tutte le azioni possibili senza perdere ulteriore tempo, per ridurre al minimo, i rischi di ulteriori contagi». Secondo l'Ugl ad oggi, molte aziende hanno compiuto sforzi enormi per contenere al massimo le possibilità di contagio, riducendo la presenza dei lavoratori nelle aziende attraverso l'utilizzo dello smart working, e riorganizzando il lavoro su più turni ponendo in essere tutte quelle misure precauzionali previste dai protocolli emanati dal Ministero della Salute che incentivavano l'utilizzo di mascherine, guanti e l'installazione di presidi disinfettanti.

