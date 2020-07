Finanziamenti per tre strade a rischio di smottamento

LA SICUREZZA

OFFIDA «Rinnoveremo l'attenzione, la cura e la valorizzazione delle nostre eccellenze monumentali». Questo uno dei punti focali dell'amministrazione Luigi Massa perché ha spiegato che esse sono le Principali attrazioni turistiche e catalizzatori di sviluppo culturale ed economico.

I cantieri

Confermando, quanto detto, Offida è oggi un cantiere aperto volto alla ristrutturazione di edifici pubblici e religiosi, abitazioni e palazzi privati. Particolare attenzione viene dedicata, infatti, alla programmazione progettuale, all'avvio cantieri e realizzazioni di vari interventi. Sono in via di esecuzione i lavori di miglioramento sismico nella scuola dell'Infanzia di piazza Baroncelli, e presto prenderanno l'avvio i lavori di riqualificazione nel Polo museale palazzo De Castellotti. La notizia più interessante, però, è arrivata l'altro ieri e si tratta di un finanziamento di 200 mila euro, per Offida, per il contrasto dei dissesti idrogeologici.

L'ordinanza

Il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, ha ufficialmente firmato l'ordinanza e il vice sindaco, Davide Butteri, ha aggiunto: «La somma ottenuta sarà integrata con risorse in bilancio comunale, pari ad oltre 30mila euro. Grazie alla capacità programmatica amministrativa e al grande lavoro dell'ufficio tecnico, si andranno a risolvere quelle criticità strutturali emerse sul territorio offidano negli anni». Con tale somma, l'amministrazione comunale, nell'elaborazione delle schede tecniche propedeutiche all'approvazione del finanziamento, ha inserito tre interventi molto importanti per la salvaguardia del territorio che interesseranno: via I° Maggio, via Berlinguer e via Cipolletti. Tre strade urbane di primaria importanza, sia dal punto di vista veicolare sia pedonale. I lavori riguarderanno la definizione delle criticità emerse sulle infrastrutture in oggetto, ripristinandone e garantendone completa fruibilità. La via 1° Maggio, che collega il centro urbano con il quartiere San Lazzaro vedrà il completamento dell'assetto stradale e la sua messa in sicurezza. Di particolare importanza assumono i lavori in via Berlinguer, principale arteria urbana per l'accesso e, soprattutto, per l'uscita dal centro storico.

Il consolidamento

Sono previsti interventi di consolidamento sulla curva a gomito in zona Valle il cui costone sottostante presenta diversi smottamenti radenti la carreggiata e, quindi, la possibile chiusura della strada stessa. Infine, la storica via Cipolletti, chiusa nel suo tratto finale con una palizzata a causa del crollo del vecchio muro di cinta che va a bloccare il naturalistico sentiero che conduce all'antica Fontana del Trocco. Gli interventi prevedono il rifacimento del muro, il ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza di tutta l'area circostante.

