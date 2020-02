Finanziamenti: c'è la conferma per sei scuole

I LAVORI

ASCOLI Sul fronte degli lavori per le scuole su cui intervenire per un adeguamento sismico, in particolare in riferimento al finanziamento di 6 edifici scolastici in tutta la Regione, tra cui la media di Monticelli, la giunta regionale ha varato una nuova delibera che, nel prevedere una rimodulazione di un paio di interventi, ribadisce la tempistica e i contenuti delle convenzioni con i Comuni. E si ribadisce, quindi, nel riconfermare il finanziamento di 5.150.000 euro per la scuola media Don Giussani, la necessità di realizzare tutti gli interventi entro tre anni dalla convenzione stessa, con possibilità di proroga d'intesa con la Regione entro i termini massimi consentiti dal regolamento comunitario europeo. Quindi, i tempi per procedere con l'intervento ci sarebbero, ma anche su questo fronte, come già evidenziato, il problema resta quello della procedura e della burocrazia. Per l'avvio effettivo del cantiere nella scuola media Don Giussani, infatti, bisognerà superare ancora una serie di passaggi tecnico-burocratici per arrivare all'appalto dei lavori. Il progetto definitivo (dopo una pre-validazione) è stato consegnato all'Arengo lo scorso 28 novembre e l'ente ha dovuto affidare un ulteriore incarico per la validazione dell'elaborato progettuale. Dopodiché, il tutto arriverà sulle scrivanie dell'Ufficio ricostruzione per il parere previsto. Una volta ottenuto l'eventuale benestare dall'ufficio in questione, l'Amministrazione comunale dovrà procedere con il progetto esecutivo. Soltanto dopo l'approvazione di quest'ultimo si potranno finalmente sbloccare le procedure di gara. Tempi ipotizzabili, almeno 6 mesi prima di poter aprire finalmente il cantiere. Un cantiere che si dovrà occupare di andare ad intervenire sui tramezzi e sulle tamponature perimetrali che, a seguito degli eventi sismici, avevano fatto registrare fenomeni di ribaltamento e una concentrazione di lesioni.

