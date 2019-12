Fiera di Natale, la chiamata per gli acquisti last minute

L'EVENTO

ASCOLI In centro storico si svolge oggi l'attesa Fiera di Natale, il grande mercato del regalo che ogni anno porta in città commercianti provenienti da tutta Italia e attrae migliaia di persone. La manifestazione conterà su 256 espositori che proporranno doni da mettere sotto l'albero. La fiera, la più grande delle Marche, comincerà alle 8 per concludersi dopo le 20. Ci saranno anche bancarelle locali con la promozione di prodotti tipici e artigianali piceni presenti nella zona di piazza Roma e al chiostro di San Francesco. Il perimetro della fiera sarà come sempre quello che partirà dalla chiesa del Carmine sino al tribunale, per estendersi sino a via Lungo Tronto.

Il traffico

L'ordinanza comunale dispone, per l'intera giornata, a partire da 5 sino al termine l'interdizione al traffico nelle seguenti vie e piazze: corso Vittorio Emanuele, via XX Settembre, corso Trento e Trieste, via Bonaparte, piazza della Viola, corso Mazzini, via Ceci, via D'Ancaria, piazza Santa Maria Intervineas, Lungo Tronto Bartolomei, piazza Giacomini, via Sacconi, via del Trivio, via Panichi, piazza del Popolo, piazza Roma, Largo Crivelli, via Dino Angelini, via Niccolò IV e via Antonio Orsini. In via Dino Angelini nel tratto verso Porta Romana, da via Francesco Ricci a via della Fortezza il transito sarà limitato alle sole autovetture dei residenti e degli autorizzati. «La fiera di Natale è un appuntamento a cui teniamo molto, per aiutare a rilanciare il centro storico» afferma l'assessore al comemrcio Monia Vallesi, che per l'occasione ha cercato di studiare le soluzioni migliori per permettere non solo a commercianti di fare affari ma anche di far vivere il cuore cittadino a tante persone che giungono da fuori Ascoli, ammirando la città e usufruendo delle varie occasioni di intrattenimento nel corso della giornata. Infatti, saranno tante le opportunità per distrarsi, divertirsi, conoscere la storia e l'arte del capoluogo piceno, a cominciare dall'apertura dei musei civici. All'interno del Villaggio di Natale, che vedrà un'apertura no-stop, dalle 10 alle 22, oltre al funzionamento della pista di pattinaggio e delle casette, alle 18 si terrà la tradizionale Tombola della Fiera, gioco che coinvolgerà adulti e bambini con ricchi premi in palio offerti da aziende del territorio. Per i più piccoli appuntamento nella sala Cola d'Amatrice, con gli operatori della ludoteca Riù, dove sarà possibile realizzare l'iniziativa Il mio amico gnomo,utilizzando pigne, cotone, cannucce e stoffe. E sempre per la gioia dei più piccoli, è in programma La Carica dei Babbo Natale, l'iniziativa benefica, organizzata dall'associazione Ascoli da Vivere per raccogliere fondi per la beneficenza. La presenza dei Santa Claus incarnati da ascolani che svolgono volontariato, si svolgerà dalle 9,30 a mezzogiorno in piazza Arringo. Previste donazioni all'associazione Il Sole di Giorgia, che opera nei reparti pediatrici. Il ricavato ottenuto dalla Carica dei Babbo Natale servirà per acquistare un cardiomonitor necessario per le cure dei piccoli ricoverati. E sempre a proposito del personaggio più amato dai bambini, all'interno del giardino comunale oggi darà ad aspettarli la casetta di Babbo Natale, con il sempiterno vecchietto abbigliato di rosso intento a distribuire dolciumi a tutti i partecipanti. Babbo Natale sarà anche a disposizione per le foto di rito, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.

Filippo Ferretti

