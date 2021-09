«Fiera bene comune e segno di ripartenza»

L'EVENTO

CASTEL DI LAMA L'allevamento del futuro è il tema caldo e di grande attualità che verrà affrontato durante il convegno che si svolgerà domattina, a partire dalle 10. La tavola rotonda tra gli allevatori è una iniziativa che è stata sapientemente inserita tra le tante attività collaterali che animeranno Tempo di Fiera: la manifestazione lamense che aprirà i battenti a partire dalle 17 di oggi e animerà, per tre giorni, fino a domenica sera, gli spazi che un tempo erano dedicati alla storica fiera del paese.

Il programma

Il programma è vasto e saranno adottate tutte le misure per evitare inutili e rischiose resse di visitatori. Tra le tante iniziative in calendario, il convegno di domani rappresenta quella più gettonata. Ci sarà, infatti, un confronto sul tema tra realtà marchigiane e sarde nel settore dell'allevamento, con la presenza dei rappresentanti del comune di Loculi, in provincia di Nuoro. I relatori faranno, poi, il punto su di un tema molto caldo. In sostanza, affronteranno la questione legata ai disagi in cui sono costretti a vivere i piccoli allevatori che, di fatto, per le istituzioni rappresentano degli invisibili. Giuseppe Traini, titolare dell'EcoServices, che ha collaborato con il Comune padrone di casa all'organizzazione della fiera, insieme all'associazione Art.Com, gestita da Luigia Cialini, spiega: «I nostri allevatori sono rimasti senza terreno per i pascoli - spiega Traini -. Le terre che fanno parte dell'Appennino, sono state letteralmente scippate da grosse holding del nord che le hanno prese in gestione. Quindi i nostri allevatori sono costretti ad elemosinare in affitto piccole lingue di terreno per i loro pascoli, chiedendo autorizzazioni a grandi gruppi, provenienti, maggiormente, dal nord-est Italia. Evidentemente la nostra politica non è stata in grado di tutelare i loro interessi». Al convegno di domani sarà presente il direttore del Servizio veterinario dell'Asur Marche, Giorgio Filipponi. È stato invitato anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Mirco Carloni.

La salvaguardia

«L'iniziativa di quest'anno - aggiunge il sindaco, Mauro Bochicchio - è di grande valore simbolico. La Fiera del Ss. Crocifisso è un bene della nostra comunità, che va tutelato. Una manifestazione germogliata e cresciuta grazie all'impegno del Comitato promotore Fiera e, successivamente, portata avanti grazie all'impegno della Pro Loco di Castel di Lama, dell'amministrazione ed in particolare della consigliera delegata Cinzia Fazzini. Per questo motivo ho coinvolto, in questa sorta di rievocazione, sia coloro che l'hanno creata, sia Art.Com 2.0 che rappresenta un'importante fetta del tessuto produttivo della nostra comunità». Il programma per i prossimi tre giorni è corposo: oltre alla Ribalta in fiera in scaletta per domani sera (oggi, ndr), a partire da sabato pomeriggio (domani, ndr) è previsto anche il consueto raduno di trattori d'epoca. La fiera, che prevede più di 50 espositori, è ad ingresso libero e il green pass sarà richiesto a chi vorrà degustare le specialità gastronomiche.

Eduardo Parente

