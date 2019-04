CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FiccadentI: «Lascioun paese in salute»Dopo 5 anni Ficcadenti non si ricandiderà alla guida di Castorano. «Credo di lasciare un paese vivo e dinamico commenta il primo cittadino tornato al centro della vita politica provinciale. Il viaggio è stato intenso, un percorso indimenticabile». Ficcadenti, già diversi mesi fa, aveva espresso la sua volontà di non dare seguito al secondo mandato, cedendo il testimone al suo vice, Graziano Fanesi, il nuovo candidato Sindaco per la lista Il coraggio di cambiare. «Nel 2016 siamo stati colpiti dal...