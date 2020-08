Ferragosto, viabilità e sosta a San Marco

L'ORDINANZA

ASCOLI Modifiche alla viabilità e alla sosta anche sul colle San Marco, nella giornata di oggi, per il possibile afflusso di persone nella giornata di ferragosto. L'Arengo, per regolamentare il traffico ha, infatti, emanato un'ordinanza che prevede, innanzitutto, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Martiri della Resistenza, tratto compreso tra l'intersezione con la provinciale San Marco Ovest (ex Foresteria) e il primo incrocio in direzione dei campi da tennis. Nello stesso tratto stradale è prevista, inoltre, l'interdizione della circolazione veicolare con orario 7-21.

Altra interdizione della circolazione veicolare, con orario 9-21, è quella che riguarda, invece, via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra le intersezioni ad est e ad ovest con la strada provinciale per San Marco. Per regolamentare il transito delle auto evitando problemi, saranno sistemate transenne con segnali di divieto di transito in prossimità dei seguenti incroci: provinciale San Marco est viale Martiri della Resistenza; provinciale San Marco Ovest e primo incrocio coi campi da tennis. Verrà, ancora, istituito il senso unico di marcia ovest-est in viale Caduti della Resistenza nel tratto compreso fra le intersezioni per strada provinciale che prosegue per località San Giacomo e la provinciale per San Marco est.

Infine, è stato istituto il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Caduti della Resistenza su entrambi i lati e nel tratto di strada provinciale per S.Giacomo compreso tra viale Caduti della Resistenza fino all'incrocio con via Martiri della Resistenza.

