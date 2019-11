Falsi bollettini per aderire al corso antincendio

IL PROCESSO

ASCOLI Udienza ieri mattina del processo che vede sul banco degli imputati dodici ascolani accusati del reato di falso. Secondo la pubblica accusa avrebbero realizzato, facendone poi successivo uso, dei bollettini di versamento in conto corrente postali ognuno dei quali attestante l'avvenuto versamento delle corrispondenti somme di denaro concernenti le quote di partecipazione a un corso antincendio programmato presso il comando dei vigili del fuoco di Ascoli. Tali bollettini di pagamento, poi, venivano acclusi alle istanze di partecipazione e presentate all'Ente organizzatore. Il reato sarebbe stato commesso nel periodo compreso fra il mese di ottobre 2011 e il novembre 2012.

Il raggiro

Ai dodici indagati ascolani, inoltre, viene contestato il fatto che con artifici e raggiri, consistiti nel formare ed utilizzare i falsi bollettini di versamento, avrebbero indotto in errore il comando dei vigili del fuoco in ordine all'effettivo pagamento dei servizi richiesti.

Il vantaggio

Così facendo i dodici ascolani si sarebbero indebitamente procurati un vantaggio di natura patrimoniale che si configurava nel mancato pagamento delle somme che sarebbero dovute essere versate per la partecipazione al corso antincendio e che attestavano l'effettiva frequenza al termine della quale il candidato riceveva un certificato di frequenza. All'udienza però non si è potuto presentare il comandante provinciale dei vigili del fuoco in rappresentanza della parte lesa per un errore nella notificata degli atti. Pertanto il giudice Matteo Di Battista altro non ha potuto fare se non decidere il rinvio dell'udienza. Il dibattimento è stato quindi aggiornato al prossimo mese di febbraio, a causa proprio dell'errore di notifica al principale testimone dell'accusa.

Sandro Conti

