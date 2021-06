Fa tappa a Piane di Morro di Folignano la Coldiretti. Nei giorni scorsi l'associazione ha provveduto a consegnare i pacchi solidali alla parrocchia di Santa Lucia. Ora don Giuseppe Bianchini distribuirà i beni alimentari: Coldiretti promuove un'operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere con prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy le famiglie più bisognose.

L'iniziativa è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presenti alla consegna anche il primo cittadino di Folignano, Matteo Terrani, l'assessore alle politiche sociali, Costantino Nepi, il consigliere comunale Marco Giacoboni, la direttrice di Coldiretti Ascoli Fermo, Milena Sanna, il segretario di zona, Fabio Passamonti, Gabriele De Luca, presidente della sezione di Folignano e alcuni rappresentanti della Caritas locale.

«Ringraziamo Coldiretti per il gesto di solidarietà, attenzione verso le persone con maggiori difficoltà e le fasce più deboli della popolazione, più colpite dalle difficoltà economiche, soprattutto in questo periodo di pandemia», ha dichiarato il sindaco di Folignano, Matteo Terrani.

