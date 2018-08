Evacuazioni, ordinanze al setaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE VERIFICHEASCOLI L'Arengo adesso avvia i controlli di regolarità amministrativa sulle ordinanze per gli edifici inagibili. Nonostante la questione dei 75 casi sospetti sottoposti all'attenzione della magistratura e della guardia di finanza, continua a crescere, ad Ascoli, il numero delle famiglie che usufruiscono del Cas, ovvero il contributo di autonoma sistemazione che, in realtà, è ormai agli sgoccioli avvicinandosi il termine dello stato di emergenza fissato per il prossimo 31 dicembre. A giugno, ultimo dato aggiornato dal prospetto...