Evacuazioni, incubo alle spalle Ritornano a casa 200 famiglie

LA RICOSTRUZIONE

ASCOLI Dopo tre anni di calvario, arrivano segnali in controtendenza sul fronte degli edifici inagibili. Seppur lentamente, cominciano a rientrare in casa ormai diverse famiglie che erano state sfollate a causa degli effetti del terremoto sugli immobili in cui abitavano. Solo nell'ultima settimana sono arrivate altre 15 revoche di ordinanze che consentiranno ad almeno una cinquantina di nuclei familiari di tornare a vivere sotto il loro tetto stabile, quello che avevano dovuto lasciare per consentirne la sistemazione o la messa in sicurezza. Un numero che sommato ad almeno altre trenta ordinanze di revoca già emesse dalla scorsa estate dovrebbe portare ad almeno 150-200 famiglie che sono rientrate o comunque rientreranno in questi giorni nelle loro abitazioni.

Il segnale

Un segnale, comunque, positivo anche nell'ottica di un ripopolamento che diventa importante anche per il futuro della città, già scesa, purtroppo, sotto i quarantottomila abitanti. E tra questi provvedimenti di revoca dell'inagibilità e autorizzazione a rientrare in casa, per ben 11 edifici sono legate alla conclusione di interventi di sistemazione definitiva, mentre in altri 4 casi, il rientro è stato concesso a fronte di interventi di messa in sicurezza temporanea, in attesa di concludere l'intervento vero e proprio di sistemazione degli immobili in questione.

Il ritorno a casa

Con le revoche di ordinanze arrivate in questi giorni si continua a sancire l'ufficializzazione del ritorno a casa di numerose famiglie, dopo mesi e mesi di sacrifici, con trasferimento, per qualcuno, anche fuori città. Un ulteriore passo avanti importante per la città che vuole ripartire nonostante tutto quello che ha subìto. Nello specifico, i provvedimenti di revoca per l'ultimazione dei lavori di sistemazione degli edifici avvenuta proprio da novembre fino ai giorni scorsi, riguardano zone come via Carso, via Mamiani, viale Federici, via Pogdora, via dei Nasturzi, via Luzi a Poggio di Bretta, via del Crocifisso, via Orsini, frazione Vallesenzana, frazione Faiano e frazione Casette. Inoltre, gli uffici tecnici dell'Arengo hanno provveduto ad una revoca delle ordinanze di evacuazione a fronte di lavori di messa in sicurezza provvisoria, con perizie asseverate, che consentiranno ugualmente il rientro delle famiglie in casa in attesa dei lavori definitivi. In questo caso i provvedimenti riguardano corso Mazzini, via Verdi, via Bengasi e via Pantelleria.

Le evacuazioni

Altri due casi di questi ultimi giorni, sempre per quel che riguarda gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma, prevedono, invece, l'evacuazione di due edifici, rispettivamente in largo delle Querce ed a Mozzano , con le famiglie che dovranno allontanarsi e trovare un'altra sistemazione per consentire l'avvio dei cantieri per la sistemazione definitiva degli immobili in questione. Quindi, evacuazioni legate alla necessità di effettuare i lavori che consentiranno di riparare i danni provocati dal sisma. Evacuazioni, quindi, necessarie e inevitabili. Quindi, seppure lentamente, la città delle cento torri, sta cercando di ritornare alla normalità dopo tre anni di incubo terremoto.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA