«Esercizi commerciali Più spazi all'aperto»

7Il presidente provinciale della Confcommercio, Fausto Calabresi, chiede al governatore Ceriscioli provvedimenti per il settore dei pubblici esercizi. Il settore dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) è in uno stato di crisi profonda iniziata con la cessazione obbligata della consueta attività, con il serio rischio di veder chiudere definitivamente centinaia di imprese e di perdere altrettanti posti di lavoro.

«Le misure di sostegno per il comparto, fino ad oggi disposte, sono ancora gravemente insufficienti e non si intravedono le condizioni di mercato per poter riaprire» dice Calabresi.

Oltre a tutto ciò, esistono forti dubbi sulla data dalla quale le attività potranno in qualche modo riorganizzare il proprio lavoro, per sperare di soddisfare le richieste di un consumatore fortemente traumatizzato dagli eventi, spesso impoverito e con pesanti limitazioni alla socialità.

Per questi motivi, il presidente provinciale della Confcommercio, Fausto Calabresi, ha scritto al presidente Luca Ceriscioli con la richiesta dei seguenti punti: possibilità di effettuare la vendita per asporto nel pieno rispetto di tutte le regole in vigore per gli esercizi commerciali di prodotti alimentari;

un piano di riapertura in tempi brevi, con modalità certe e correlato ai dati statistici reali sulla diffusione del Covid-19 nelle nostre provincie marchigiane; cancellazione dell'imposizione fiscale come Imu, Tari, affitto suolo pubblico e la concessione di spazi all'aperto più ampi nel periodo di convivenza con il virus, per favorire il distanziamento sociale e permettere agli esercizi di lavorare.

