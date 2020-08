Escursioni alla scoperta dei luoghi dell'entroterra piceno

IL TURISMO

ASCOLI Dopo il felice avvio registrato a luglio, con la presenza di importanti operatori nazionali, entra nel vivo l' iniziativa turistica Il Grande Anello dei Borghi Ascolani, progetto finalizzato a riscoprire i luoghi dell'entroterra del Piceno creato dall'associazione Le Marche Experience, sviluppatosi per far scoprire al visitatore che approda nel capoluogo piceno emozioni diverse da quelle canoniche.

Il progetto

Il progetto, che tocca i comuni di Ascoli, Acquasanta, Roccafluvione e Venarotta, prevede itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta con partenza e rientro fissati nelle Cento Torri. Il programma agostano proporrà una nuova edizione aperta al pubblico, divisa in due weekend: dal 20 al 23 agosto e dal 28 al 30 agosto. L'itinerario escursionistico, che parte sempre da una delle piazze più belle d'Italia, unisce borghi e castelli, spaziando su paesaggi mozzafiato dei Monti della Laga e dei Sibillini. « Fino a poco fa le immagini riguardavano solo il sisma: l'impegno è quello di offrire oggi immagini positive delle nostre zone» ha spiegato la guida turistica Valeria Nicu , sottolineando la messa in sicurezza del percorso anche con l'ausilio della segnaletica, diventando uno strumento importante anche per una sua maggiore promozione. «Bisogna creare una nuova fruizione del territorio sostenibile » ha aggiunto Massimo Scendoni, presidente dell'associazione Le Marche Experience evidenziando che l'iniziativa è rivolta a tutti coloro che amano camminare nella natura, visto che circa l'80% del percorso si svolge su antichi sentieri e mulattiere che collegavano i piccoli borghi.

La prima escursione

La prima delle due escursioni, che andrà dal 20 al 23 agosto, è incentrata su quattro tappe, che prevedono itinerari che coinvolgono Ascoli, Venarotta, Ficocchia, Abetito e Forcella, mentre il percorso che si terrà dal 28 al 30 agosto fisserà tappe che toccheranno Forcella, Valledacqua, Coperso, sino ad Ascoli. I viaggiatori saranno accompagnati da guide specializzate e potranno usufruire dei servizi di alloggio e di ristorazione presso strutture individuate lungo il percorso. « Il filo conduttore è la connessione di Ascoli con il multiforme paesaggio attraversato nel mezzo dalla via Salaria e dal fiume Tronto» ha concluso Scendoni, certo che oggi il viaggiatore voglia essere protagonista di un'esperienza che lo fortemente arricchisca. Info 328-7193002.

Filippo Ferretti

