Esami gratuiti nelle farmacie per il diabete

ASCOLI Le farmacie della provincia di Ascoli di nuovo in campo , pronte a lanciare un NO al diabete : da oggi a sabato, in concomitanza della Giornata Mondiale del Diabete, in oltre 200 farmacie marchigiane si potrà effettuare gratuitamente lo screening del diabete e ricevere utili suggerimenti . Nel progetto Federfarma Ascoli vede coinvolto anche l'Ordine dei farmacisti di Ascoli e Fermo e la federazione regionale delle associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani . Novità di questa edizione è il fatto che nel caso di pazienti a cui è stato già diagnosticato il diabete e di conseguenza , già in cura, le farmacie riserveranno specifica attenzione nella verifica dell'aderenza alla terapia.

Pasquale D'Avella, presidente di Federfarma Ascoli ed anche del coordinamento regionale, pone l'accento sul fatto che «obiettivo delle farmacie è quello di cercare fonti di risparmio per il servizio sanitario regionale e creare cultura sanitaria nei nostri pazienti». Sottolinea «ancora una volta i farmacisti marchigiani vogliono dimostrare alle istituzioni regionali la rilevanza del loro ruolo nel tessuto sociale , proseguendo nel lavoro svolto negli ultimi anni; infatti con lo screening siamo riusciti ad intercettare i malati di pre-diabete avviati a una correzione del proprio stile di vita per non sfociare nella malattia diabetica vera e propria; quest'anno cercheremo , in aggiunta , anche di dimostrare come sia possibile risparmiare tenendo sotto controllo i casi di diabete già conclamati, controllare l'aderenza alla terapia e conseguentemente ridurre i ricoveri non necessari». Il pensiero trainante dell'esponente di Federfarma Marche è «riaffermare che la manifestazione , nel suo complesso, intende sottolineare l'importanza della farmacia sul territorio, proiettata sempre più verso l'articolazione di farmacia dei servizi , oggetto di recenti provvedimenti legislativi».

